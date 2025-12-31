Incidente all’incrocio tra viale Abruzzi e via Plinio | Semafori non funzionanti Una situazione che si ripete da mesi
Un incidente si è verificato all’incrocio tra viale Abruzzi e via Plinio a Milano, dove i semafori risultano non funzionanti. Questa situazione, ormai ripetuta da diversi mesi, crea rischi per la sicurezza di automobilisti e pedoni. La problematica evidenzia l’urgenza di interventi tempestivi per garantire la regolare circolazione e prevenire ulteriori incidenti nella zona.
Milano, 31 dicembre 2025 – Ennesimo incidente stradale all’incrocio tra viale Abruzzi e via Plinio, nella zona est di Milano. A segnalarlo Fabiola Minoletti, del Comitato Abruzzi Piccinni, che più volte ha portato all’attenzione delle istituzioni lo stato di abbandono dell’incrocio e l’ assenza di soluzioni strutturali. L’incidente. All’incrocio tra viale Abruzzi e via Plinio, alla rotonda del Bar Basso, due automobili si sono scontrate finendo fuori strada. Dalle fotografie e dal video dello schianto segnalato da Fabiola Minoletti, si tratterebbe di una Mercedes Classe A e di un taxi. La dinamica e le cause. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
