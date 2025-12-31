Incidente all’incrocio tra viale Abruzzi e via Plinio | Semafori non funzionanti Una situazione che si ripete da mesi

Un incidente si è verificato all’incrocio tra viale Abruzzi e via Plinio a Milano, dove i semafori risultano non funzionanti. Questa situazione, ormai ripetuta da diversi mesi, crea rischi per la sicurezza di automobilisti e pedoni. La problematica evidenzia l’urgenza di interventi tempestivi per garantire la regolare circolazione e prevenire ulteriori incidenti nella zona.

