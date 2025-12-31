Incidente a Orte Suv travolge auto e fugge | caccia al pirata della strada
Nella serata di martedì 30 dicembre, a Orte, lungo la strada provinciale 150 “Magliano Sabina”, un SUV ha coinvolto un'altra vettura in un incidente e si è dato alla fuga. L'episodio ha suscitato attenzione tra residenti e autorità, che ora cercano di identificare il conducente responsabile. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, mentre le forze dell'ordine stanno proseguendo le indagini.
Suv travolge auto e fugge senza fermarsi. L'incidente è avvenuto nella serata di martedì 30 dicembre a Orte, lungo la strada provinciale 150 “Magliano Sabina”. L'impatto, stando a una prima ricostruzione ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha scaraventato l'utilitaria in avanti di diversi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
