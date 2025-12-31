Incidente a Orte Suv travolge auto e fugge | caccia al pirata della strada

Nella serata di martedì 30 dicembre, a Orte, lungo la strada provinciale 150 “Magliano Sabina”, un SUV ha coinvolto un'altra vettura in un incidente e si è dato alla fuga. L'episodio ha suscitato attenzione tra residenti e autorità, che ora cercano di identificare il conducente responsabile. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, mentre le forze dell'ordine stanno proseguendo le indagini.

