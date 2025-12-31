Inchiesta sui fondi ad Hamas il tribunale di Genova blindato con presidio di sicurezza

Il tribunale di Genova è stato sottoposto a misure di sicurezza straordinarie in seguito all’inchiesta sui fondi destinati ad Hamas, dopo l’arresto di sette presunti affiliati. Due di loro hanno chiesto di parlare con il pubblico ministero e potrebbero offrire elementi di collaborazione. La vicenda si inserisce in un’indagine complessa volta a chiarire i flussi finanziari e le eventuali connessioni con attività illegali.

Il ruolo di Israele nell’inchiesta sui presunti fondi dall’Italia ad Hamas - I documenti inviati da Israele vengono usati per ricostruire la storia di Hamas e i suoi rapporti internazionali, ma soprattutto per sostenere i presunti legami tra Hamas e le associazioni palestinesi ... ilpost.it

Indagine sui fondi ad Hamas, nelle carte soffiate e tensioni tra le fazioni rivali palestinesi - avevano già messo nel mirino e aperto un’inchiesta sull’attività di raccolta fondi di Mohammad Hanno ... ilsecoloxix.it

4 di sera. . Inchiesta fondi ad Hamas, Carlo Calenda: "Qualcuno ha fatto finta di nulla, ancora più grave" #4disera News - facebook.com facebook

Il ruolo di Israele nell’inchiesta sui presunti fondi dall’Italia ad Hamas x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.