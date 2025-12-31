Inchiesta sui fondi ad Hamas il tribunale di Genova blindato con presidio di sicurezza
Il tribunale di Genova è stato sottoposto a misure di sicurezza straordinarie in seguito all’inchiesta sui fondi destinati ad Hamas, dopo l’arresto di sette presunti affiliati. Due di loro hanno chiesto di parlare con il pubblico ministero e potrebbero offrire elementi di collaborazione. La vicenda si inserisce in un’indagine complessa volta a chiarire i flussi finanziari e le eventuali connessioni con attività illegali.
