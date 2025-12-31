Incendio sotto il ponte della tramvia di Firenze danneggia i cavi della media tensione

Nella notte, un incendio sotto il ponte della tramvia di Firenze ha danneggiato circa 50 metri di cavi di media tensione, causando l’interruzione del servizio. L’intervento dei vigili del fuoco, avvenuto intorno alle 22:55 in Viale Redi, ha coinvolto anche alcune masserizie posizionate sotto il ponte Margherita Hack. L’episodio ha temporaneamente sospeso il percorso della tramvia nella zona.

FIRENZE – Incendio nella notte blocca il percorso della tramvia. I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti ieri sera intorno alle 22,55 in Viale Redi, nei pressi del ponte Margherita Hack, dove un incendio ha coinvolto circa 50 metri di cavi di media tensione della tramvia e alcune masserizie accatastate sotto il ponte. Le fiamme sono state rapidamente domate e i vigili del fuoco hanno effettuato le verifiche necessarie per garantire la completa messa in sicurezza dell’area. Il fumo sprigionato dall’incendio ha raggiunto anche il garage San Donato e gli ascensori della struttura, rendendo necessarie operazioni di evacuazione dei fumi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

