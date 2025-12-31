Incendi crolli terremoti | a Napoli 33mila interventi di vigili del fuoco nel 2025 A Capodanno festeggiate con prudenza
Nel 2025, a Napoli, i vigili del fuoco hanno eseguito circa 33.000 interventi, tra incendi, crolli e terremoti. Il Comandante Giuseppe Paduano invita i cittadini a festeggiare Capodanno con prudenza, ricordando l’importanza di evitare situazioni di emergenza durante le celebrazioni. Un nuovo bilancio che evidenzia la responsabilità collettiva nel garantire la sicurezza della città.
Il bilancio dei vigili del fuoco del Comando di Napoli nel 2025. Il Comandante Giuseppe Paduano lancia un appello ai napoletani: "La notte di Capodanno ok ai festeggiamenti, ma non diventino emergenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
