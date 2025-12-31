Incassa l’acconto e poi sparisce Nei guai tecnico di climatizzatori

Molti clienti hanno riscontrato problemi con climatizzatori acquistati online: pagano l’acconto e poi, scomparsi, rimangono senza assistenza. In estate, il caldo può diventare insopportabile, e la scelta di un condizionatore a prezzi contenuti può sembrare conveniente. Tuttavia, è importante conoscere i propri diritti e le modalità di intervento in caso di problematiche post-acquisto, per tutelarsi da eventuali truffe o malfunzionamenti.

Il caldo torrido e insopportabile della scorsa estate, poi la soluzione di un condizionatore trovato su internet e a prezzi contenuti. il tecnico arriva sul posto e chiede un acconto, ma, dopo aver incassato i soldi, sparisce nel nulla. Vittima dell’ennesima truffa, un 66enne residente nel territorio del Comune di Riva del Po, che ha denunciato il raggiro ai carabinieri. I militari hanno rintracciato e denunciato l’installatore. Ma ecco i fatti. Durante la scorsa estate, un pensionato 66enne residente nel territorio del comune di Riva del Po aveva cercando su internet una ditta specializzata che potesse provvedere nel più breve tempo possibile a montare a casa sua dei climatizzatori per combattere il caldo torrido della pianura ferrarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incassa l’acconto e poi sparisce. Nei guai tecnico di climatizzatori Leggi anche: Riceve l'acconto per l'installazione di un climatizzatore, poi sparisce con i soldi: denunciato Leggi anche: Incassa 100mila euro di caparra e sparisce senza fare i lavori, imprenditore edile accusato di aver truffato una famiglia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Vola Zalone nel day one natalizio: Buen Camino incassa 5,6 milioni con 680mila presenze e lo conferma, anche ad anni di distanza da Tolo Tolo, come il leader assoluto del box office italiano. Avatar - Fuoco e Cenere ottiene 868mila euro e sale a 10,5 milion - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.