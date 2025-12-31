Inaki Williams | Giocare in Arabia Saudita è una mea soffro per mia moglie e mio figlio

Da fanpage.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iñaki Williams esprime le sue opinioni sulla decisione di disputare la Supercoppa in Arabia Saudita, sottolineando le difficoltà personali legate a questa scelta. Attraverso le sue parole, evidenzia il contrasto tra l’aspetto professionale e le conseguenze emotive, in particolare per la famiglia. Questa dichiarazione offre uno sguardo sincero sulle sfide affrontate dai calciatori quando si trovano a conciliare le esigenze sportive con questioni familiari e morali.

Iñaki Williams critica la scelta di giocare la Supercoppa in Arabia Saudita e spiega perché non è d’accordo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Alex Belli e Delia Duran presto genitori, lui: “La mia ex moglie disse una cattiveria. Questo figlio è un miracolo”

Leggi anche: “Giocare in Arabia Saudita è una merda”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Supercoppa di Spagna: Inaki Williams, una schifezza giocarla in Arabia; Williams: giocare la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita è una schifezza; Inaki Williams contro la Supercoppa in Arabia: “È una schifezza, è come giocare in trasferta”; Iñaki Williams senza filtri: “Giocare la Supercoppa in Arabia è una m*rda”.

inaki williams giocare arabiaInaki Williams: “Giocare in Arabia Saudita è una me..a, soffro per mia moglie e mio figlio” - E non ha cambiato registro nemmeno questa volta, quando ha commentato senza filtri la Supercoppa di Spagna in programma in ... fanpage.it

inaki williams giocare arabiaInaki Williams sulla Supercoppa Spagnola in Arabia: “Giocarla qui fa schifo” - L'idea di giocare una Supercoppa in Arabia non pare allettare tanti, giocatori compresi: la critica di Inaki Williams ... msn.com

inaki williams giocare arabiaSupercoppa di Spagna: Inaki Williams, una schifezza giocarla in Arabia - Il capitano dell'Athletic Bilbao, Inaki Williams, ha espresso un duro giudizio sulla disputa della Supercoppa di Spagna a Gedda, dove la sua squadra affronterà in semifinale il Barcellona il 7 gennaio ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.