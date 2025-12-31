Iñaki Williams dice che la Supercoppa di Spagna è una m… come la corazzata Potemkin

Da ilnapolista.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iñaki Williams, capitano dell’Athletic Club, critica la decisione di disputare la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita, definendola «una m…» e sottolineando come questa scelta possa allontanare i tifosi dalle competizioni ufficiali. La sua opinione evidenzia le tensioni legate alla location dell’evento e alle implicazioni sportive e sociali di questa scelta.

Il capitano dell’Athletic Club, Iñaki Williams attacca duramente la scelta di disputare la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita, definendola «una m.» e lontana dai tifosi. Williams denuncia disagi logistici, la sensazione di giocare sempre in trasferta e difficoltà personali legate alla famiglia. Critiche condivise anche da Unai Simón, che sottolinea il drastico calo dei tifosi al seguito. La Supercoppa di Spagna si giocherà a Gedda e vedrà protagoniste le tre grandi di Spagna: Barcellona, Real Madrid e Atlético Madrid, insieme all’Athletic Club, che proverà a ripetere l’impresa del 2021, quando sconfisse il Barcellona in finale per 2-3 dopo i tempi supplementari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

i241aki williams dice che la supercoppa di spagna 232 una m8230 come la corazzata potemkin

© Ilnapolista.it - Iñaki Williams dice che la Supercoppa di Spagna è una m… come la corazzata Potemkin

Leggi anche: "L'occhio della madre, la carrozzella col bambino", La corazzata Potemkin a Cinemazero

Leggi anche: Inaki Williams: “Giocare in Arabia Saudita è una me..a, soffro per mia moglie e mio figlio”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.