In Fabula a suon di arpe nella perla lecchese del lago
Il 2 gennaio 2026 alle 17, nella suggestiva cornice di Varenna, si terrà il primo concerto dell’anno con l’ensemble “Tinere Arpa”. Il trio di arpe e voci proporrà un programma dedicato alla musica da camera, offrendo un momento di ascolto raffinato nella perla lecchese del lago di Como. Un appuntamento ideale per gli appassionati di musica classica e per chi desidera iniziare il nuovo anno in modo sobrio e rilassato.
“In Fabula” è il titolo del primo concerto del 2026 a Varenna. I musicisti dell’ensemble di arpe e voci “Tinere Arpa” si esibiranno nella perla lecchese del lago di Como venerdì 2 gennaio alle ore 17.30 nella Sala del pergolato di Villa Cipressi. L'ingresso è libero e aperto a tutti. L'iniziativa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
