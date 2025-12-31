In crescita la sostenibilità delle aziende

L'Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna ha pubblicato un nuovo report sulla sostenibilità nelle province di Forlì-Cesena e Rimini. Il documento analizza le iniziative e le strategie adottate dalle aziende locali per migliorare il proprio impatto ambientale e sociale, evidenziando un trend di crescita in termini di responsabilità e sostenibilità nel territorio.

L'osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna ha pubblicato un nuovo report sulla sostenibilità nelle province di Forlì-Cesena e Rimini. I dati mostrano una crescita delle certificazioni di impresa (+13% in un anno) e delle imprese green (+7,3%), con un risultato particolarmente rilevante sulla produzione di energia rinnovabile: il 72,3% dell'energia elettrica prodotta nel territorio proviene da fonti rinnovabili, contro una media regionale del 31,5% e nazionale del 49,6%. Al 30 settembre 2025 si contano 3.616 certificazioni di impresa nell'area, di cui circa la metà per la qualità (Iso 9001), il 14% per la salute e sicurezza del lavoro e il 13,4% per la parità di genere.

