In Brianza Capodanno senza botti | dove sono vietati e che cosa rischia chi li spara

A Monza, dal 2019, è in vigore un divieto permanente di sparare botti e fuochi d’artificio, incluso il Capodanno. La normativa mira a tutelare la sicurezza e la quiete pubblica, applicandosi tutto l’anno. Tuttavia, in alcune zone della Brianza il divieto può variare. Chi viola queste norme rischia sanzioni amministrative e altre conseguenze legali. È importante rispettare le prescrizioni locali per evitare conseguenze e contribuire a un ambiente più sicuro.

Notte di San Silvestro: a Monza niente botti, petardi, fuochi d’artificio. Ma non ovunque.A Monza divieto permanenteA Monza il divieto è permanente: con il nuovo regolamento di polizia urbana del 2019 è vietato sparare botti e fuochi d’artificio sul territorio comunale tutto l’anno, non solo nel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - In Brianza Capodanno senza botti: dove sono vietati e che cosa rischia chi li spara Leggi anche: In Brianza Capodanno senza botti: dove sono vietati e che cosa rischia chi li spara Leggi anche: Capodanno a Monza: maxi controlli anche contro chi spara botti e fuochi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Capodanno a Monza: maxi controllo anche contro chi spara botti e fuochi; Botti di Capodanno: pericolo per animali e ambiente. Alternative e consigli per gli amici a 4zampe; Botti di Capodanno: l'incubo degli animali domestici, come tutelarli; Botti di Capodanno, la “solita” emergenza. In Brianza Capodanno senza botti: dove sono vietati e che cosa rischia chi li spara - A Monza il divieto è permanente: con il nuovo regolamento di polizia urbana del 2019 è vietato sparare botti ... monzatoday.it Botti di Capodanno: qualcuno ha detto no! Da Monza alla Brianza la lista di chi li ha vietati - Il Comune di Monza ricorda il divieto permanente di botti a Capodanno. monza-news.it

Botti di Capodanno: come proteggere i nostri animali dai bombardamenti di San Silvetro - Si avvicina la notte di San Silvestro, un’autentica notte di terrore per gli animali domestici, ma anche per i selvatici che si troveranno sotto i bombardamenti di fuochi d’artificio, botti, petardi. monzatoday.it

Capodanno in Brianza. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.