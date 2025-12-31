IN BREVE

A partire dai primi giorni di gennaio, saranno introdotte modifiche alla viabilità in alcune aree strategiche della città e delle frazioni. Questi interventi, programmati per lavori stradali, sono necessari per migliorare le infrastrutture e garantire una circolazione più sicura e efficiente. Si consiglia di prestare attenzione ai segnali temporanei e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Scatteranno nei primi giorni di gennaio importanti modifiche alla viabilità lungo alcuni snodi strategici della città e delle frazioni, a causa di una serie di lavori stradali programmati. Il primo intervento riguarda il tratto compreso tra viale Santa Margherita e Case Nuove di Ceciliano, lungo la strada regionale 71, dove da lunedì 5 gennaio a martedì 3 febbraio, tra le 8 e le 18, sarà istituito un senso unico alternato. Il cantiere sarà di tipo mobile e avrà una lunghezza massima di 50 metri. La stessa disciplina del traffico verrà estesa anche ad altre arterie: via Casentinese sarà interessata da un cantiere mobile lungo al massimo 40 metri da martedì 13 a giovedì 29 gennaio, mentre su viale Santa Margherita i lavori si protrarranno da venerdì 16 gennaio a martedì 3 febbraio, con un cantiere mobile che potrà raggiungere gli 80 metri di estensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - IN BREVE Leggi anche: IN BREVE Leggi anche: IN BREVE La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Infoday Erasmus+ 2026: i progetti di Mobilità breve nell’Educazione degli adulti; Affitti brevi, cosa cambia nel 2026: dalla partita Iva al codice Cin, le novità; Breve riassunto di fine anno; Mobilità breve Istruzione scolastica Erasmus+. Riscatto della laurea breve penalizzato per chi chiede la pensione anticipata, cosa cambia con la Manovra - Pensioni anticipate, nuova stretta nella Manovra 2026: aumenta la finestra mobile che penalizza chi ha riscattato la laurea triennale ... virgilio.it

TCL, un tablet ibrido sarà a breve su Kickstarter: punti di forza e prezzo - TCL Note A1 adotta uno schermo da 11,5 pollici con rivestimento antiriflesso, riduzione della luce blu e tecnologia flicker free. hdblog.it

Lascio supplenza breve da 18 ore per mini spezzone ma al 30 giugno: posso completare? - E’ sempre possibile lasciare un supplenza su posto intero da GI per accettare uno spezzone al 30/06. orizzontescuola.it

IN BREVE, CHI SIAMO

Arriverà a breve la due giorni dedicata ai sogni sugli sci stretti: il 17 e 18 gennaio, date che i giovani fondisti hanno cerchiato in rosso sul calendario in vista dell’appuntamento speciale del quarantaduesimo Skiri Trophy XCountry. - facebook.com facebook

Ci prendiamo una breve pausa per la chiusura natalizia. Da mercoledì 24 dicembre a giovedì 1° gennaio l'Università resterà chiusa. Auguriamo a tutti buone feste!!! Ci rivediamo il 2 gennaio con tante belle novità!! Stay tuned! x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.