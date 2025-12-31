In Bergamasca Capodanno fra musica Andrea Pucci fuochi e feste in piazza

Numerose iniziative animano la Bergamasca per il Capodanno, offrendo eventi di musica, spettacoli e fuochi d'artificio. Tra gli appuntamenti principali ci sono la serata dedicata agli anni '90 a Piazzale degli Alpini, lo spettacolo al Teatro Donizetti e le esibizioni di Andrea Pucci alla ChorusLife Arena. In diverse località si svolgono feste in piazza, con momenti di convivialità e intrattenimento per accogliere il nuovo anno.

Sono numerose le iniziative organizzate in Bergamasca per la notte di San Silvestro e Capodanno. Fra gli appuntamenti spiccano la serata "Voglio tornare negli anni 90" a Piazzale degli Alpini, lo spettacolo "La fabbrica dei sogni" al Teatro Donizetti, il doppio appuntamento con Andrea Pucci alla ChorusLife Arena, "Capodanno Aperipriff" a Colere e "Capodanno in piazza" a Selvino nella notte di San Silvestro, I fuochi di Capodanno a Ponte San Pietro il 1° gennaio e altro ancora. BERGAMO Più precisamente, nella notte di San Silvestro, il 31 dicembre, a Piazzale degli Alpini si terrà la serata " Voglio Tornare Negli Anni 90 ".

