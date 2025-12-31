Imprese del mare Da Roma fondi per l’incubatore

Il Governo ha deciso di sostenere le imprese del mare di Viareggio, grazie a nuovi fondi destinati all’incubatore locale. Questa iniziativa mira a favorire lo sviluppo e l’innovazione nel settore marittimo, offrendo opportunità di crescita alle aziende della zona. La misura rappresenta un passo importante per rafforzare l’economia marittima e promuovere la competitività delle imprese italiane nel settore.

"Grazie al mio impegno il Governo sosterrà le imprese del mare di Viareggio: sono molto soddisfatto". Ad esultare è l’onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi (nella foto) dopo l’approvazione definitiva della legge di bilancio con la quale la Camera ha dato il via libera a un ordine del giorno che impegna il Governo a sostenere il progetto strategico del Comune di Viareggio "Incubatore imprese del mare", iniziativa che andrà a supportare l’innovazione e lo sviluppo dell’economia del mare. "Il progetto – spiega il deputato viareggino – potrà beneficiare delle risorse del fondo per l’attuazione di misure in favore degli enti locali, istituito con l’ultima legge di bilancio e dotato di 68. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Imprese del mare. Da Roma fondi per l’incubatore" Leggi anche: Incubatore di imprese in un immobile confiscato a clan Zagaria Leggi anche: Un incubatore di imprese sociali nel bene confiscato alla famiglia Zagaria Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Imprese del mare. Da Roma fondi per l’incubatore. "Imprese del mare. Da Roma fondi per l’incubatore" - "Grazie al mio impegno il Governo sosterrà le imprese del mare di Viareggio: sono molto soddisfatto". msn.com

Blue Economy, presentato a Roma primo fondo italiano dedicato alle imprese del mare - L'Economia del Mare è uno dei settori più strategici per il futuro del Paese, con un valore aggiunto di oltre 200 miliardi di euro e più di 4,5 milioni di persone impiegate. borsaitaliana.it

Vela:dal mare e alle imprese,convegno Roma guarda futuro settore - Nella finanza come in mare la capacità di costruire valori che restano nel tempo come sanno coloro che dell'andare ... ansa.it

"Con M.A.R.E. FVG la #RegioneFVG costruisce un ecosistema che unisce mare (navale, nautico e sottomarino), aerospazio, energia e digitale. L’adesione di Leonardo conferma un modello che mette in rete imprese, ricerca e Pmi". Così oggi @alessiarosolen x.com

MUSEO TECNICO NAVALE DI LA SPEZIA: 14MILA “PEZZI” ESPOSTI FANNO NAVIGARE I VISITATORI NELLA STORIA DEL MARE E NELLE IMPRESE PIU' STRAORDINARIE COMPIUTE SOPRA E SOTT'ACQUA Quattordicimila “pezzi”, fra cui il modello scal - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.