Impianti sportivi e strade | direzione giusta
L’Ance di Siena accoglie con favore il piano delle opere pubbliche approvato dal Consiglio comunale per il 2026, che prevede 53 interventi tra impianti sportivi e strade. Con un investimento complessivo superiore ai 51 milioni di euro, questa pianificazione rappresenta un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale della città, contribuendo a migliorare la qualità degli spazi pubblici e la mobilità locale in modo equilibrato e sostenibile.
L’Ance di Siena esprime apprezzamento per il programma delle opere pubbliche relativo all’annualità 2026, approvato dal Consiglio comunale nell’ambito del Dup 2026-2028, che prevede 53 interventi per un investimento complessivo superiore ai 51 milioni di euro. "Il piano presentato dall’amministrazione comunale – sottolinea il presidente Giannetto Marchettini (foto) – rappresenta una programmazione in linea con le esigenze del territorio. Esprimiamo soddisfazione per l’attenzione riservata alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture viarie, con stanziamenti significativi destinati alla riqualificazione delle pavimentazioni stradali, alla messa in sicurezza di tratti critici e alla realizzazione di nuove rotatorie e interventi di canalizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
