Immondizia gettata su un marciapiede di via Contessa Giuditta
In via Contessa Giuditta, è stata notata della spazzatura abbandonata sul marciapiede, da quando i cassonetti sono stati rimossi. La motivazione di questa decisione non è ancora chiara, lasciando i residenti e i passanti senza un punto di raccolta adeguato. La situazione evidenzia l’importanza di un servizio di raccolta rifiuti efficiente e ben organizzato per mantenere il decoro e la pulizia della zona.
Spazzatura gettata su un marciapiede in via Contessa Giuditta, da quando i cassonetti sono stati tolti e non si conosce il motivo della rimozione. Il punto esatto è di fronte l'autolavaggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Giuditta lascia l'Ato rifiuti: «Dimissioni personali, nessuna strumentalizzazione». Bufera su 100mila euro di Irpinia Rifiuti Zero
Leggi anche: Il paradiso delle signore anticipate la contessa nasconde la verità su marcello spaventa tutti
Via Pizi, il marciapiede è ancora una discarica abusiva - A 15 giorni dalla prima segnalazione non migliora la situazione rifiuti su via Pizi nel quartiere San Leonardo. catanzaroinforma.it
RIMINI: GETTATA NELL' IMMONDIZIA...... FOLLIA CRUDELE PER QUESTA STUPENDA GATTINA, DOLCISSIMA NATALY, CHE ADESSO CERCA CASA E UNA BELLA FAMIGLIA DA RIEMPIRE DI FUSA E COCCOLE COME SE NON CI FOSSE U - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.