Immondizia gettata su un marciapiede di via Contessa Giuditta

In via Contessa Giuditta, è stata notata della spazzatura abbandonata sul marciapiede, da quando i cassonetti sono stati rimossi. La motivazione di questa decisione non è ancora chiara, lasciando i residenti e i passanti senza un punto di raccolta adeguato. La situazione evidenzia l’importanza di un servizio di raccolta rifiuti efficiente e ben organizzato per mantenere il decoro e la pulizia della zona.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.