Immobiliare 2025 Roma supera Milano | boom di ricerche in un quartiere ben preciso non è Prati o Eur

Nel 2025, il mercato immobiliare italiano ha registrato un cambiamento significativo, con Roma che ha superato Milano nelle ricerche online. Questo fenomeno ha interessato un quartiere specifico della capitale, diverso da Prati o Eur, evidenziando nuove tendenze e interessi degli acquirenti. Un dato che riflette i mutamenti nel settore e le preferenze di investimento e residenza, segnando un anno di importanti evoluzioni nel panorama immobiliare nazionale.

Tra le sorprese del 2025 che si sta per concludere, c'è stato uno strano sorpasso sul mercato immobiliare che ha visto Roma diventare il nuovo punto di riferimento e il motore di questi movimenti, staccando nettamente Milano. Si tratta di un sorpasso che fino a qualche anno fa sembrava completamente impensabile, dato soprattutto lo storico ruolo del capoluogo lombardo come locomotiva economica e sociale del Paese. La verità, però, è che c'è stato un cambio di rotta. Ma quali sono i quartieri più richiesti da chi è alla ricerca di una casa a Roma?

