Immigrato tenta di sgozzare un prete nel centro storico di Modena video Non è stata una rapina

Un episodio di violenza si è verificato nel centro storico di Modena, dove un prete di 45 anni è stato accoltellato alla gola. Secondo il parroco, si tratta di un’aggressione e non di una rapina. Le autorità stanno conducendo le indagini per identificare l’autore e chiarire i motivi di questo gesto. La vicenda rimane sotto osservazione, mentre si attende l’esito delle verifiche ufficiali.

"Pare che non si sia trattato di una rapina, ma di una vera e propria aggressione. Confidiamo nella perizia delle indagini per risalire all'autore di questo crimine e al movente": lo rivela il parroco della chiesa di San Giovanni Evangelista di Modena, a proposito del suo collaboratore, un prete 45enne accoltellato alla gola nel centro di Modena. Don Rodrigo Grajales Gaviria, di origine colombiana, è stato accoltellato martedì mattina in una via del centro storico della città.

