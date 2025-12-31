Immigrati irregolari fermati e rimpatriati | l' anno si chiude con cinque nuove espulsioni
A dicembre, a Como, la polizia di Stato ha rafforzato le operazioni contro l’immigrazione clandestina, effettuando cinque espulsioni di cittadini stranieri irregolari. L'azione si inserisce in un quadro di maggiori controlli finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica, con un’attenzione crescente alla gestione dei flussi migratori irregolari sul territorio nazionale.
Nel corso del mese di dicembre, la polizia di Stato di Como ha intensificato le attività di contrasto all'immigrazione clandestina e di tutela della sicurezza pubblica, accompagnando alla frontiera cinque cittadini stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale.
Immigrati irregolari fermati e rimpatriati: l'anno si chiude con cinque nuove espulsioni.
