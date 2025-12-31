Immigrati irregolari fermati e rimpatriati | l' anno si chiude con cinque nuove espulsioni

Da quicomo.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A dicembre, a Como, la polizia di Stato ha rafforzato le operazioni contro l’immigrazione clandestina, effettuando cinque espulsioni di cittadini stranieri irregolari. L'azione si inserisce in un quadro di maggiori controlli finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica, con un’attenzione crescente alla gestione dei flussi migratori irregolari sul territorio nazionale.

Nel corso del mese di dicembre, la polizia di Stato di Como ha intensificato le attività di contrasto all’immigrazione clandestina e di tutela della sicurezza pubblica, accompagnando alla frontiera cinque cittadini stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale. Gli interventi rientrano. 🔗 Leggi su Quicomo.it

immigrati irregolari fermati e rimpatriati l anno si chiude con cinque nuove espulsioni

© Quicomo.it - Immigrati irregolari fermati e rimpatriati: l'anno si chiude con cinque nuove espulsioni

Leggi anche: Fermati a Postumia un passeur e cinque migranti irregolari

Leggi anche: La Gran Bretagna di Starmer copia il governo Meloni e chiude le porte agli immigrati irregolari; intanto "Mr. Brexit" Farage vola ai sondaggi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Immigrati irregolari fermati e rimpatriati: l'anno si chiude con cinque nuove espulsioni.

immigrati irregolari fermati rimpatriatiContrasto all’immigrazione irregolare: tre rimpatri eseguiti dalla Questura di Ravenna - Prosegue l’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna per il contrasto all’immigrazione irregolare. ravennanotizie.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.