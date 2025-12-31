Imita una scena di Squid Game e muore soffocato a 12 anni | il cuginetto trova il corpo

Un ragazzo di 12 anni in Inghilterra è deceduto dopo aver tentato di riprodurre una scena di Squid Game. Le autorità hanno escluso l’intenzione di un gesto volontario, concentrando le indagini sui contenuti visualizzati online dal giovane. La tragedia sottolinea l’importanza di monitorare l’esposizione dei minori a determinati programmi e di promuovere un uso consapevole dei media.

