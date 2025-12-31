#iltempodioshø

Il dibattito intorno alle dichiarazioni di Ascari ha suscitato reazioni da parte delle associazioni ebraiche, che chiedono la sua esclusione dall'Antimafia. Nel frattempo, il leader del M5S critica i media come Tempo e Giornale, accusandoli di superficialità e di non riconoscere il valore del suo operato. Questa vicenda evidenzia le tensioni politiche e mediatiche che caratterizzano il panorama attuale.

L'affondo delle associazioni ebraiche: "Ascari fuori dall'Antimafia". Il leader del M5S "smemorato del popolo" attacca Tempo, Giornale e chi osa criticarlo.

