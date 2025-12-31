#iltempodioshø

Da iltempo.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito intorno alle dichiarazioni di Ascari ha suscitato reazioni da parte delle associazioni ebraiche, che chiedono la sua esclusione dall'Antimafia. Nel frattempo, il leader del M5S critica i media come Tempo e Giornale, accusandoli di superficialità e di non riconoscere il valore del suo operato. Questa vicenda evidenzia le tensioni politiche e mediatiche che caratterizzano il panorama attuale.

L'affondo delle associazioni ebraiche: “Ascari fuori dall'Antimafia”. Il leader del M5S “smemorato del popolo” attacca Tempo, Giornale e chi osa criticarlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

iltempodiosh248

© Iltempo.it - #iltempodioshø

Leggi anche: #iltempodioshø

Leggi anche: #iltempodioshø

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

One Wild Friendship | TEEN | Full Movie in English

Video One Wild Friendship | TEEN | Full Movie in English

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.