Il Wsj rivela | Epstein venne cacciato da Mar-a-Lago dopo le lamentele di una dipendete

Il Wall Street Journal ha riferito che Jeffrey Epstein fu allontanato da Mar-a-Lago in seguito alle segnalazioni di una dipendente. Epstein, noto per le sue frequentazioni e attività, era stato ospite regolare del club di Donald Trump. Inoltre, fonti indicano che alcune dipendenti del centro benessere del club erano state inviate presso la sua villa in Florida per servizi di massaggi a domicilio.

Jeffrey Epstein non solo era un assiduo frequentatore di Mar-a-Lago, ma il club di Donald Trump inviava nella sua villa in Florida anche le sue dipendenti del centro benessere per massaggi a domicilio. Lo riporta il Wall Street Journal. Le visite sono andate avanti per anni fino al 2003, quando l'ex finanziere non mise più piede nel club dopo che un'estetista diciottenne di ritorno dalla sua villa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Wsj rivela: Epstein venne cacciato da Mar-a-Lago dopo le lamentele di una dipendete Leggi anche: Epstein cacciato da Mar-a-Lago dopo le lamentele di una dipendente Leggi anche: Epstein cacciato da Mar a Lago: per il WSJ Trump lo ha allontanato dopo le avances a una massaggiatrice Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il Wsj rivela: Epstein venne cacciato da Mar-a-Lago dopo le lamentele di una dipendente; Il Wsj rivela: Epstein venne cacciato da Mar-a-Lago dopo le lamentele di una dipendete; L'ADIGE.IT * ATTUALITÀ: «IL WSJ RIVELA: EPSTEIN VENNE CACCIATO DA MAR-A-LAGO DOPO LE LAMENTELE DI UNA DIPENDETE; Epstein cacciato da Mar a Lago | per il WSJ Trump lo ha allontanato dopo le avances a una massaggiatrice. Il Wsj rivela: Epstein venne cacciato da Mar-a-Lago dopo le lamentele di una dipendete - Lago, ma il club di Donald Trump inviava nella sua villa in Florida anche le sue dipendenti del centro benessere per massaggi a domicilio ... ansa.it

“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «IL WSJ RIVELA: EPSTEIN VENNE CACCIATO DA MAR-A-LAGO DOPO LE LAMENTELE DI UNA DIPENDETE» - Il Wsj rivela: Epstein venne cacciato da Mar- agenziagiornalisticaopinione.it

Wsj, Epstein cacciato da Mar-a-lago dopo le lamentele di una dipendente - La ragazza, una estetista all'epoca dei fatti 18enne, parlò di avances pesanti con dei manager. msn.com

Epstein non solo era un assiduo frequentatore di Mar-a-Lago, ma il club di Trump inviava nella sua villa in Florida anche le sue dipendenti del centro benessere per massaggi a domicilio. Lo rivela il Wsj. #ANSA - facebook.com facebook

Epstein non solo era un assiduo frequentatore di Mar-a-Lago, ma il club di Trump inviava nella sua villa in Florida anche le sue dipendenti del centro benessere per massaggi a domicilio. Lo rivela il Wsj. #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.