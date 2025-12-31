Il volto della Medusa | il nuovo thriller di Fabrizio Carcano

Il volto della Medusa di Fabrizio Carcano è un nuovo thriller che ripercorre un cold case tra Milano e Rapallo, riemerso dopo trent’anni. Attraverso un’indagine che coinvolge memoria, colpa e omicidi, il romanzo esplora le sfumature di un passato mai completamente sopito. Un racconto avvincente che invita a riflettere sulle tracce lasciate dal tempo e sulle conseguenze delle scelte passate.

Un cold case tra Milano e Rapallo riemerge dopo trent'anni nel nuovo thriller di Fabrizio Carcano. Un'indagine oscura che intreccia memoria, colpa e omicidi. Nel nuovo romanzo di Fabrizio Carcano, Il volto della Medusa, la cronaca nera diventa un labirinto di memorie, colpe e verità sommerse. Tutto inizia a Rapallo, nell'estate del 2023, quando un medico milanese viene ritrovato morto in circostanze che sembrano un tragico incidente. Ma il giornalista Federico Malerba, inviato sul posto, capisce subito che quella scogliera nasconde molto più di un'auto precipitata. Le indagini lo trascinano in un passato che non ha mai davvero superato: un cold case che affonda le radici nel 1993, negli anni segnati dall'attentato di via Palestro e da una Milano ferita, confusa, vulnerabile.

