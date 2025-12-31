Il vino del futuro verrà prodotto sulle montagne

Il vino del futuro si sviluppa sulle montagne, dove terrazze ripide e climi estremi pongono sfide uniche alla viticoltura. Le vigne, spesso coltivate su terreni rocciosi, richiedono cura e attenzione maniacali, mantenendo vive tradizioni antiche. Questa filosofia di produzione valorizza il territorio e la qualità delle uve, offrendo vini distintivi e sostenibili, frutto di un rapporto armonioso tra uomo e natura.

Terrazze ripide, vigneti aggrappati alla roccia, climi estremi e mani che lavorano ancora pianta per pianta: la viticoltura di montagna non è solo una scelta produttiva, ma una filosofia. In un momento storico in cui il vino vive una profonda trasformazione, tra calo dei consumi e cambiamento climatico, le zone più alte d’Europa stanno dimostrando una sorprendente capacità di adattamento e innovazione. La Valle d’Aosta è uno dei laboratori più interessanti di questa evoluzione, dove tradizione millenaria, biodiversità e ricerca scientifica si intrecciano. Ne parlano Patrick Ronzani, responsabile del settore viticoltura ed enologia dell’Institut Agricole Régional, e Nicolas Bovard, presidente del Consorzio Vini Valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Panorama.it

