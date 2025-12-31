Il vino del futuro verrà prodotto sulle montagne
Il vino del futuro si sviluppa sulle montagne, dove terrazze ripide e climi estremi pongono sfide uniche alla viticoltura. Le vigne, spesso coltivate su terreni rocciosi, richiedono cura e attenzione maniacali, mantenendo vive tradizioni antiche. Questa filosofia di produzione valorizza il territorio e la qualità delle uve, offrendo vini distintivi e sostenibili, frutto di un rapporto armonioso tra uomo e natura.
Terrazze ripide, vigneti aggrappati alla roccia, climi estremi e mani che lavorano ancora pianta per pianta: la viticoltura di montagna non è solo una scelta produttiva, ma una filosofia. In un momento storico in cui il vino vive una profonda trasformazione, tra calo dei consumi e cambiamento climatico, le zone più alte d’Europa stanno dimostrando una sorprendente capacità di adattamento e innovazione. La Valle d’Aosta è uno dei laboratori più interessanti di questa evoluzione, dove tradizione millenaria, biodiversità e ricerca scientifica si intrecciano. Ne parlano Patrick Ronzani, responsabile del settore viticoltura ed enologia dell’Institut Agricole Régional, e Nicolas Bovard, presidente del Consorzio Vini Valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: "Montagne immaginarie", al circolo Rathaus un talk sulle sfide del futuro dei territori montani
Leggi anche: Etichetta tricolore vino, Lollobrigida: Bollinatura che garantisce origine italiana del prodotto – Il video
Il vino del futuro verrà prodotto sulle montagne - Viticoltura eroica, biodiversità e cambiamento climatico: Patrick Ronzani e Nicolas Bovard raccontano perché i vini di montagna, e quelli della Valle d’Aosta in particolare, sono il futuro del vino ... panorama.it
Vino, il futuro è donna - Linfa nuova per i marchi tradizionali, nascita di cantine e manifestazioni, approccio scientifico con abilità economica. panorama.it
Il #Sannio del #vino verso il futuro: al vertice un nuovo presidente, #CarmineColetta. Per un territorio storico del #Sud e per il suo #Consorzio “si apre una nuova fase. Non una rottura, ma un’evoluzione”, dopo #LiberoRillo, winenews.it/it/il-sannio-d… x.com
Il volto sostenibile del vino: sfide e soluzioni per il futuro XVII Giornata di Studio dei Corsi di Laurea in Viticoltura ed Enologia e Scienze Enologiche dell’Università di Napoli Federico II. Quest'anno l'evento si è svolto presso il Polo Enologico Abellinum, - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.