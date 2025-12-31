L’altro giorno, sulla A14, diversi automobilisti hanno vissuto un episodio rischioso: un’auto che percorreva contromano. Testimonianze raccolte indicano situazioni di grande pericolo, con alcuni conducenti che hanno vissuto un vero e proprio miracolo. La presenza di veicoli in contromano rappresenta una grave minaccia sulla strada, sottolineando l’importanza di mantenere sempre massima attenzione e rispetto delle norme di sicurezza.

Sono numerose le testimonianze di chi stava percorrendo l'autostrada A14 l'altro ieri e si è ritrovato davanti un'automobile contromano.Al volante una donna di 36 anni che dopo essere entrata nel casello di Mosciano Sant'AngeloGiulianova direzione Roseto degli Abruzzi ha deciso a un certo punto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Il video della vettura contromano lungo l'A14, gli altri automobilisti: "Vivi per miracolo, tragedia sfiorata"

Leggi anche: Contromano sull’A4, panico in autostrada: tragedia sfiorata a Rondissone, il video in diretta di un automobilista

Leggi anche: Ambulanza contromano: tragedia sfiorata all'ippodromo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Lecco, auto contromano sulla statale 36 per decine di chilometri. Sui social video e racconti di chi ha sfiorato il frontale; In contromano nel tunnel del Barro: ecco chi era l'automobilista alla guida; In contromano nel tunnel lungo la Statale 36: alla guida c'era un ottantenne; Auto contromano nel tunnel della statale: il video è agghiacciante.

Il video della vettura contromano lungo l'A14, gli altri automobilisti: "Vivi per miracolo, tragedia sfiorata" - La dashcam di una delle automobili in transito nel tratto compreso tra i caselli di Giulianova/Mosciano Sant'Angelo e Roseto degli Abruzzi ha ripreso la folle corsa della donna di 36 anni ... ilpescara.it

Un altro veicolo contromano sulla Statale 36: paura nel tunnel del Barro. Il video - Tragedia sfiorata venerdì sera con l'auto che viaggiava in controsenso nella corsia di sorpasso. leccotoday.it