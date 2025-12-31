Il Vescovo nell’ultimo giorno dell’anno | Ringraziamo per il dono della Chiesa

Nell’ultimo giorno dell’anno, il Vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, ha presieduto una celebrazione nella cattedrale, esprimendo gratitudine a Dio per il dono dell’anno trascorso. L’evento rappresenta un momento di riflessione e riconoscenza, invitando i fedeli a ringraziare per le benedizioni ricevute e a guardare al futuro con speranza e fiducia.

