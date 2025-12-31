Il Vescovo nell’ultimo giorno dell’anno | Ringraziamo per il dono della Chiesa
Nell’ultimo giorno dell’anno, il Vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, ha presieduto una celebrazione nella cattedrale, esprimendo gratitudine a Dio per il dono dell’anno trascorso. L’evento rappresenta un momento di riflessione e riconoscenza, invitando i fedeli a ringraziare per le benedizioni ricevute e a guardare al futuro con speranza e fiducia.
LA CELEBRAZIONE. Monsignor Francesco Beschi ha presieduto nella cattedrale di Bergamo la celebrazione in cui si esprime il ringraziamento a Dio per l’anno appena trascorso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Salvatore trovato sulle rive del lago di, choc nell’ultimo giorno dell’anno
Leggi anche: Tutti di corsa nell'ultimo giorno dell'anno, in agenda la decima Corrida di San Silvestro
Messa con il vescovo Castellucci nell’81esimo anniversario del martirio del Beato. Resta da sciogliere il nodo sulla statua commemorativa - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.