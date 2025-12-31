Il vero problema con la lettura è che leggiamo troppo

Il crescente volume di contenuti digitali rende difficile mantenere una lettura attenta e approfondita. Nell’epoca dell’intelligenza artificiale, che genera una quantità infinita di testi, è importante riscoprire la nostra sensibilità prelinguistica, affinando la capacità di selezionare e assimilare le informazioni più rilevanti. Solo così possiamo preservare la qualità della comprensione e del pensiero critico in un mondo sempre più sovraccarico di parole.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.