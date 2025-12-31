Il treno Roma-Genova travolge una persona una vittima e ritardi sino a 3 ore

Un incidente sulla linea Tirrenica tra Roma e Genova ha causato il travolvimento di una persona a Carrara, con conseguenti ritardi fino a tre ore sui treni. La circolazione è fortemente rallentata mentre le autorità conducono i rilievi. La vicenda ha interessato numerosi passeggeri, evidenziando l’impatto di eventi imprevisti sulla mobilità ferroviaria nella regione.

Stop ai treni sulla Tirrenica per un investimento mortale a Carrara.

