Il treno Roma-Genova travolge una persona una vittima e ritardi sino a 3 ore

Un incidente sulla linea Tirrenica tra Roma e Genova ha causato il travolvimento di una persona a Carrara, con conseguenti ritardi fino a tre ore sui treni. La circolazione è fortemente rallentata mentre le autorità conducono i rilievi. La vicenda ha interessato numerosi passeggeri, evidenziando l’impatto di eventi imprevisti sulla mobilità ferroviaria nella regione.

Circolazione fortemente rallentata sulla linea Tirrenica per un investimento mortale a Carrara, rilievi della polizia. Stop ai treni sulla Tirrenica per un investimento mortale a Carrara.

Muore travolto dal treno a Carrara: la circolazione riprende con 3 ore di ritardo - La circolazione è stata sospesa per oltre 3 ore, con ritardi e cancellazioni. fanpage.it

Treni, linea Genova-La Spezia interrotta per investimento mortale - Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazioni: FR 8606 Roma Termini (6:57) - genovatoday.it

Anno nuovo, nuovi disagi. Per chi deve spostarsi da Genova a Roma, per lo più pendolari che si muovono in treno principalmente per motivi di lavoro, sarà un inizio 2026 da dimenticare con la Liguria sempre più isolata dal resto d'Italia

