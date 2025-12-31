Il traguardo di Arval | flotta da 300mila veicoli

Arval, multinazionale leader nel noleggio a lungo termine, ha raggiunto un importante traguardo: una flotta di 300.000 veicoli. Questa crescita testimonia l’affidabilità e l’efficacia dei servizi offerti, consolidando la posizione dell’azienda nel settore. Con sede a via delle Sette Regole, Arval continua ad espandersi, offrendo soluzioni di mobilità sostenibile e personalizzate alle aziende e ai clienti.

Un traguardo importante per Arval, la multinazionale del noleggio a lungo termine che ha il suo quartier generale in via delle Sette Regole. Nel mese di dicembre 2025, l'azienda ha toccato il traguardo storico di 300mila veicoli nella propria flotta noleggiata. "Nell'anno in cui festeggiamo i nostri 30 anni di presenza nel mercato italiano, siamo orgogliosi di poter celebrare anche il raggiungimento dei 300mila veicoli nella nostra flotta noleggiata – ha detto il direttore generale di Arval, Dario Casiraghi - questo risultato è il frutto di una strategia coerente nel corso degli anni, che ci ha visto crescere in modo lineare e sostenibile.

