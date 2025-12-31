Il tifoso del Congo immobile come statua mentre intorno a lui c'è il caos | è un omaggio alla storia
Durante la Coppa d'Africa 2025, l'immagine di Michel Kuka Mboladinga immobile come una statua ha attirato l'attenzione. La sua postura silenziosa rappresenta un gesto di patriottismo e resistenza, diventando un simbolo della lotta per la libertà del Congo. Questo momento, semplice ma potente, evidenzia come il calcio possa riflettere valori profondi e storie di impegno.
La figura di Michel Kuka Mboladinga è divenuta virale in questa edizione della Coppa d'Africa 2025. La sua postura cela una significato importante: è simbolo di patriottismo e lotta per la libertà. Ricorda Patrice Lumumba, che guidò il Paese verso l'indipendenza dal Belgio nel 1960 e venne assassinato nel 1961. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tifoso del Congo immobile per 90'.
Un tifoso della Repubblica Democratica del Congo ha seguito tutta la partita col Senegal in Coppa d'Africa vestito come Patrice Lumumba, storico leader indipendentista e politico congolese. x.com
