Il testo integrale del discorso di Sergio Mattarella a Capodanno
Di seguito il testo integrale del discorso di Sergio Mattarella pronunciato a Capodanno, offrendo uno sguardo sulle sue parole e sui temi affrontati. Il discorso riflette le riflessioni del Presidente della Repubblica in un momento di passaggio, evidenziando valori e prospettive per il nuovo anno.
Care concittadine e cari concittadini, si chiude un anno non facile. Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto rivolta alla pace. Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati, il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte.
