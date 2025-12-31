Il talento in casa. Erika e Allegra, le sorelle azzurre.

Erika e Allegra, sorelle italiane, rappresentano un esempio di talento e dedizione nello sport. Ricevere entrambe una convocazione in azzurro, in discipline diverse, evidenzia il loro impegno e passione. Questa particolare circostanza testimonia come il talento possa manifestarsi in molteplici forme all’interno della stessa famiglia, sottolineando l’unicità e la diversità delle storie sportive italiane.

Non è impresa di tutti i giorni ricevere due convocazioni in azzurro nella stessa famiglia, se poi si tratta di due sport molto differenti è ancora più complesso. Eppure casa Jakic, a Ravenna, è stata teatro di un simile e piuttosto raro evento. Allegra, classe 2007, è stata chiamata – sono 9 atlete in tutto – all’ Accademia della Ginnastica di Desio, il collegiale permanente azzurro dove le migliori ginnaste della ritmica italiana si allenano in pianta stabile, costituendo la nuova nazionale italiana. Una nazionale che deve ricevere l’eredità delle mitiche Farfalle, in vista dei Giochi Olimpici di Los Angeles nel 2028. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

