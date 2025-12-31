Il tailleur elegante lascia l’ufficio e conquista la notte Sofisticato sensuale e sorprendente diventa l’alternativa perfetta all’abito lungo Con giacche tuxedo moderne e accessori femminili sofisticati

Il tailleur elegante, tradizionalmente associato all’ufficio, si trasforma in un’opzione raffinata e originale per la sera. Con linee moderne e dettagli femminili, rappresenta un’alternativa sobria all’abito lungo, perfetta per chi desidera distinguersi con semplicità. Durante le occasioni più eleganti, questa scelta consente di coniugare stile e comfort, offrendo un look sofisticato e senza tempo.

Tailleur in velluto nero Marzia B,morbido ed elegante non può mancare nel tuo armadio per le occasioni speciali… il Capodanno è alle porte! Sciarpa bianca GAUDÌ con lurex e borsa shopper nera con effetto velluto per completare il look. Décolleté in ver

