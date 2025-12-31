Il sostegno di Russia e Cina a Maduro non basta La pressione di Trump

Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti hanno aumentato la pressione sul governo di Nicolás Maduro, rafforzando le misure di sostegno alla democrazia e alla stabilità in Venezuela. Nonostante il supporto di Russia e Cina, l’amministrazione statunitense continua a perseguire una strategia volta a promuovere cambiamenti politici nel paese. Questa dinamica riflette le complesse tensioni internazionali e gli sforzi per influenzare il futuro politico venezuelano.

Washington. Negli scorsi giorni gli Stati Uniti hanno intensificato la pressione sul governo di Nicolás Maduro, rafforzand.

Russia e Cina non abbandonato il Venezuela: l'attenzione delle superpotenze mondiali si concentra sui Caraibi - Gli Usa intensificano il blocco delle petroliere venezuelane, mentre Russia e Cina sostengono Caracas e criticano le azioni statunitensi nel Mar dei Caraibi. tag24.it

Gli Usa attaccano il Venezuela e Maduro all’Onu. Scontro diplomatico con Russia e Cina - Washington mira a bloccare le risorse del regime venezuelano accusato di finanziare un gruppo terroristico, mentre Mosca condanna le misure come violazione del diritto internazionale ... ilsole24ore.com

