il sostegno di russia e cina a maduro non basta la pressione di trump

31 dic 2025

Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti hanno aumentato la pressione sul governo di Nicolás Maduro, rafforzando le misure di sostegno alla democrazia e alla stabilità in Venezuela. Nonostante il supporto di Russia e Cina, l’amministrazione statunitense continua a perseguire una strategia volta a promuovere cambiamenti politici nel paese. Questa dinamica riflette le complesse tensioni internazionali e gli sforzi per influenzare il futuro politico venezuelano.

Washington. Negli scorsi giorni gli Stati Uniti hanno intensificato la pressione sul governo di Nicolás Maduro, rafforzand. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

