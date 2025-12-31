Il soffiatore di vetro

Il soffiatore di vetro è un'antologia che presenta i versi di Tiziano Broggiato, poeta di rilevanza riconosciuta sia in Italia che all’estero. In questa raccolta, si raccolgono poesie scritte nel corso di quarant’anni, offrendo una panoramica fedele della sua evoluzione letteraria e delle tematiche affrontate, in un percorso che invita alla riflessione e alla scoperta della sua poetica.

In questa nuova autoantologia che raccoglie i versi di un quarantennio, cogliamo tutta la profondità e lo spessore della poesia di Tiziano Broggiato, uno dei nostri autori maggiormente apprezzati anche all’estero. Il titolo dato alla raccolta, , non poteva non essere d’altronde più pertinente, visto il movimento lento e meticoloso che sottostà alla creazione poetica per questo poeta originario del vicentino, abituato a modellare i suoi versi con la pazienza dell’artigiano. Se volessimo dare uno sguardo d’insieme a questa raccolta, potremmo dire che ci sono dei temi che ritornano in quasi tutte le sillogi inserite, che però divergono una ad una per intensità di sguardo e di riferimenti spazio-temporali: intendo dire che la poesia di Broggiato non solo si sviluppa verticalmente in un crescente afflato che le dà colore e pathos, ma che essa si aggancia quasi sempre a una toponomastica precisa per mezzo della quale lo sguardo si allunga verso spazi via via più ampi, aprendoci a una rêverie inconsueta per la parola poetica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il soffiatore di vetro Leggi anche: Le Stanze del Vetro annunciano la mostra "1948-1958 Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia" Leggi anche: Le Stanze del Vetro annunciano la mostra "1948-1958 Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il soffiatore di vetro - La recensione del libro Tiziano Broggiato edito da Marietti 1820, 188 pp. ilfoglio.it

La soffiatrice di vetro: trama, cast e finale del film su Rai 3 - Per la sera della Befana Rai 3 propone una storia davvero emozionante con la messa in onda del film La soffiatrice di vetro. termometropolitico.it

La soffiatrice di vetro - Benning, La soffiatrice di vetro è un film drammatico diretto da Christiane Balthasar ed è ambientato a Lauscha, una piccola cittadina della Turingia dedita ... comingsoon.it

Che fine ha fatto questo famoso soffiatore di vetro? #shorts

Oggi siamo andati a Montelupo Fiorentino a conoscere di persona il Maestro soffiatore Riccardo Corsi e sua moglie Cristina. Abbiamo parlato a lungo della nostra storia personale nel vetro e non solo; di passione, tenacia, e impegno costante. Riccardo e il - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.