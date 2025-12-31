Il sindaco Lo Russo promuove il 2025 di Torino ma Askatasuna preoccupa | Capodanno di tensione

Il sindaco Stefano Lo Russo conclude il 2025 a Torino con il tradizionale concerto di Capodanno all'Inalpi Arena, un evento annunciato come momento di festa. Tuttavia, la presenza di preoccupazioni da parte di Askatasuna, che segnala possibili tensioni, ha sollevato interrogativi sulla serenità della serata. La conferenza stampa di fine anno, tenuta ieri a Palazzo Civico, ha fatto il punto sulla situazione cittadina in un contesto di attese e incertezze.

Il 2025 del sindaco Stefano Lo Russo terminerà stanotte all'Inalpi arena di corso Sebastopoli, dove il Comune di Torino ha organizzato il concerto di Capodanno, ma ieri pomeriggio, 30 dicembre, con la tradizionale conferenza stampa di fine anno, tenutasi a Palazzo civico, presso la Sala delle.

"Poco tempo per le frivolezze", brindisi (sobrio) di Lo Russo - Al termine di un anno che il sindaco definisce soddisfacente, ma che ha avuto anche diverse zone d’ombra (vedi l’affare Askatasuna), il ... lospiffero.com

Lo Russo, crediamo ancora oggi nel percorso del patto per Askatasuna - "Mentre i procedimenti giudiziari faranno sempre e comunque il loro corso, la tutela di un bene comune risponde ad altre logiche: politiche e amministrative. msn.com

++ Lo Russo vice presidente dei sindaci "inclusivi" nel mondo ++ Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, è stato nominato vicechair dell'OECD Champion Mayors Initiative, affiancando la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, che dal 1° gennaio assumerà il ruol - facebook.com facebook

Gli auguri di Natale del sindaco di Torino Stefano Lo Russo x.com

