Il sindaco Lattuca e la sfida della sicurezza | Il governo non ha fatto nulla
Il sindaco Enzo Lattuca ha affrontato il tema della sicurezza durante l’incontro di fine anno, sottolineando la mancanza di interventi concreti da parte del governo. Nel corso del settimo appuntamento con i giornalisti, ha evidenziato le sfide locali e la necessità di azioni più incisive per garantire un ambiente più sicuro per i cittadini di Cesena.
Cesena, 31 dicembre 2025 – La sicurezza in molteplici declinazioni è stata la parola d’ordine del settimo incontro di fine anno con i giornalisti, su dieci a disposizione del sindaco Enzo Lattuca. Sindaco, qual è il primo intervento a cui pensa per il 2026? “Non lo penso, lo faccio. L’area pedonale protetta in centro storico con strumenti retrattili, piloni o barriere automatiche, il sabato e la domenica. Non aumenterà la zona chiusa al traffico, ma sarà off limits. Basta con la sperimentazione, si va a regime e potevamo agire anche prima”. A F orlì, invece, si dibatte per riportare le auto in piazza Saffi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
