Il Senato è pronto a riprendere il disegno di legge sul fine vita

Il Senato si prepara a riprendere l’esame del disegno di legge sul fine vita, con possibile avvio dei lavori dal 7 gennaio. La decisione della Consulta sulla via toscana al suicidio assistito ha aperto nuovi scenari e potrebbe influenzare il percorso legislativo. Questa ripresa rappresenta un passaggio importante nel dibattito sulle questioni etiche e legislative legate alla fine della vita in Italia.

Dopo la decisione della Consulta sulla via toscana al suicidio assistito, dal 7 gennaio potrebbero ripartire i lavori. Gasparri (Fi): «Vogliamo valorizzare i paletti messi dalla Corte per arginare la deriva eutanasica». La sentenza della Corte Costituzionale sulla legge per il fine vita potrebbe, ma su questo argomento il condizionale è doveroso, motivare il Parlamento a varare una legge nazionale che disciplini una volta per tutte e per tutti la materia. In questo senso, riporta l’Ansa, che ha interpellato diverse fonti di maggioranza, la commissione Affari sociali del Senato è pronta a riprendere i lavori sul ddl in materia di fine vita al rientro dalla pausa natalizia. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il Senato è pronto a riprendere il disegno di legge sul fine vita Leggi anche: Dopo Bove pronto un nuovo disegno di legge sul primo soccorso (Repubblica) Leggi anche: Scuola, approvato al Senato il disegno di legge per gli studenti ad alto potenziale cognitivo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Fine vita: Senato pronto a riprendere esame del ddl, approfondimento su sentenza - La commissione Affari sociali del Senato è pronta a riprendere i lavori sul ddl in materia di fine vita al rientro dalla pausa natalizia. msn.com

Fine vita: il Senato pronto a riprendere l'esame del ddl, approfondimento sulla sentenza. Tra le ipotesi, la riapertura del termine di presentazione degli emendamenti in Commissione #ANSA x.com

