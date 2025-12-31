Il San Silvestro maledetto | coltellate paura e morte E ora il giallo di 50mila euro

Il 31 dicembre a Villa Verucchio si trasforma in un giorno segnato da eventi drammatici, con una scena di violenza che ha portato a feriti e una morte. Le autorità ora indagano su quanto accaduto, mentre si cerca di fare luce su un episodio che ha scosso la comunità. Restano da chiarire le cause di questa vicenda, al centro di un inquietante giallo legato a una somma di 50mila euro.

Villa Verucchio (Rimini), 31 dicembre 2025 – A Villa Verucchio il pomeriggio scivola verso sera. In piazza qualcuno sistema le transenne, altri si fermano a guardare il palco che prende forma. Il Capodanno torna qui, nello stesso luogo di un anno fa. Ma il paese non dimentica e da allora vive sospeso in un incubo ad occhi aperti. Le urla. Il fuggi-fuggi. Le sirene dell'ambulanza. Le coltellate. Il sangue sull'asfalto. Cos'è successo un anno fa. È il 31 dicembre del 2024 quando quattro persone – due 18enni e una coppia di turisti romani – vengono ferite dal 23enne egiziano Muhammad Sitta. Il richiedente asilo avanza brandendo il coltello, recitando preghiere in arabo e frasi sconnesse.

