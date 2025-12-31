Il risveglio del bazar | le radici profonde delle proteste in Iran

Le recenti proteste in Iran, scaturite dal crollo del rial e dalla crisi economica, segnano il risveglio del bazar, il cuore storico della società iraniana. Questa mobilitazione dei commercianti e artigiani riflette le tensioni sociali e politiche che attraversano il Paese, evidenziando l’importanza di questa classe nel contesto nazionale. Un fenomeno che, oltre alle manifestazioni, rivela le radici profonde delle attuali sfide politiche e sociali dell’Iran.

Le proteste che sono divampate in Iran per il crollo della valuta, il rial, e per la prolungata crisi economica del Paese hanno segnato il risveglio del bazar, della classe di mercanti, commercianti e artigiani che rappresenta il nerbo storico della società iraniana e la cui movimentazione è termometro della condizione politica del Paese. Fu la protesta del bazar, nel 1978-1979, a fornire carburante alla rivoluzione khomeinista. E oggi la Repubblica Islamica deve guardare con attenzione alle tensioni sociali e alle istanze di coloro che hanno scioperato e si sono riuniti in protesta nelle vie della città contro il carovita e la crisi economica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

