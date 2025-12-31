Il restyling della rotonda C’è il maxi-investimento

Il restyling della rotatoria rappresenta un importante intervento di riqualificazione dell’ingresso ovest di Montaione. Questo maxi-investimento mira a migliorare l’accessibilità e l’estetica dell’area, contribuendo anche alla valorizzazione turistica del paese. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo sostenibile, volto a rendere il centro più attrattivo e funzionale per residenti e visitatori.

"Si tratta di un intervento che riqualificherà l’ingresso ovest del paese, anche nell’ottica della valorizzazione turistica di Montaione sulla quale continueremo a puntare con decisione. E che oltretutto porterà sul territorio una nuova opera d’arte". Parola del sindaco Paolo Pomponi (nella foto), il quale ha così commentato l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione della nuova rotatoria in via Samminiatese, ufficializzato pochi giorni fa. Un’operazione già in cantiere nel pre-Covid, prima che la pandemia indicasse nuove priorità. Ma che adesso è pronta a riprendere quota e che consiste nella realizzazione di una rotatoria impreziosita da un’installazione artistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il restyling della rotonda. C’è il maxi-investimento Leggi anche: Restyling delle scuole: maxi investimento da 39 milioni di euro Leggi anche: Potenziamento della linea elettrica, via 70 pali e 20 chilometri di fili: "Maxi investimento" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sono le ore del caso "Capodanno sul lungomare". La presenza dei cantieri per il restyling rappresenta un fattore che richiede una valutazione, in funzione della tradizionale festa della notte di San Silvestro con vista sul Golfo, che prevede fuochi d'artificio e dj- - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.