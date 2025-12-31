Il regalo di Natale per gli artisti di Roma | autorizzazioni prorogate fino al 2027

Per gli artisti di Roma, il regalo di Natale è una proroga delle autorizzazioni fino al 28 febbraio 2027. Questa estensione consente di completare le pratiche burocratiche necessarie, evitando complicazioni e garantendo continuità nel lavoro artistico. Una misura importante per supportare la creatività e la presenza degli artisti sul territorio, offrendo maggiore stabilità e certezze nel rispetto delle normative vigenti.

Una proroga fino al 28 febbraio 2027 per far fronte a tutte le pratiche burocratiche che, altrimenti, non si sarebbero potute portare a termine. Un piccolo "regalo di Natale" per gli artisti di Roma, in particolare quelli che si occupano di "arti figurative" lungo le strade e nelle piazze della.

