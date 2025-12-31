il referendum e il rischio di una marcia di cattivo gusto degli antifascisti

Il referendum rappresenta un momento importante di partecipazione democratica, ma può anche generare tensioni e fraintendimenti. Alla fine dell’anno, si riaccendono le discussioni sul suo significato e sui rischi di interpretazioni superficiali. È fondamentale affrontare questi argomenti con chiarezza e rispetto, evitando derive polemiche o strumentalizzazioni che rischiano di compromettere il confronto civile. Solo così si può preservare il valore del dialogo e della democrazia.

Ultimo dell’anno, tanto per ricordare. “E’ un cambiamento della Costituzione”: e subito si levarono alti i lài dei magistrati e della loro corte rintronata ancora dai vecchi flauti. “Ma quando mai?”, la tenne bassa il governo con i suoi appassionati, i quali avevano spiegato fino a un’ora prima come si dovesse sempre offrire il petto al nemico. Il fatto è che hanno mezza ragione i rimbambiti numero uno: il Sì al referendum sarebbe in effetti un cambiamento (blando) della Costituzione. E quindi, nel nostro minimo, al referendum sulla giustizia voteremo Sì. Contro il rischio che una Costituzione fessurata lasci aperto uno spiraglio alla marcia dei soliti magistrati e dei soliti “democratici” che danzano la solita macumba al suono del solito tamburo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

