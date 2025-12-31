Il Real Madrid chiude il 2025 da leader del ranking UEFA
Il Real Madrid si conferma al vertice del ranking UEFA alla fine del 2025, secondo quanto riportato da Marca. La classifica, basata sui risultati delle ultime cinque stagioni in competizioni europee, vede il club spagnolo davanti a Bayern Monaco e Inter. Questa posizione riflette la costanza del Real Madrid nel mantenere alte prestazioni a livello continentale, consolidando il suo ruolo di leader nel panorama calcistico europeo.
2025-12-31 00:59:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Lui Il Real Madrid mantiene la leadership della classifica dei coefficienti di dell’UEFA davanti a Bayern Monaco e il Inter in una classificazione basata sui risultati in Competizioni europee negli ultimi cinque anni. Lui Real Madrid aggiunta 131.500 punti secondo la classifica UEFA pubblicata dal club bianco, leader davanti alla Bayern Monaco (124.250), Inter (121.250), Manchester City (117.750), Liverpool (115.500) e l’ultimo campione della Champions League, il PSG (109. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Superlega, il tribunale di Madrid dà ragione al Real e il Real chiede un ingente risarcimento alla Uefa (Marca)
Leggi anche: Ranking UEFA, l’Inter scala la classifica, ma si attendono Bayern e Real Madrid. La posizione dei nerazzurri
Guarda i gol di Kylian Mbappé in Champions League nel 2025; Mbappé eguaglia il record di CR7: È il mio idolo. Gli ho dedicato l'esultanza; Mbappé eguaglia uno storico record di CR7 al Real Madrid; Il Barcellona festeggia il Natale a +4 dal Real Madrid.
Il Real Madrid chiude il 2025 con una vittoria su Murcia: primato confermato - Il Real Madrid saluta il 2025 conquistando la vetta della classifica grazie a una solida vittoria esterna per 80- pianetabasket.com
Mastantuono-Napoli, Marca: "Il Real Madrid chiude la porta all'interesse" - Il futuro del trequartista Franco Mastantuono è sempre più legato al Real Madrid. tuttonapoli.net
Real Madrid, Mbappé come CR7: 59 gol nel 2025 e Siviglia ko - 0 al Bernabéu e portandosi provvisoriamente a meno uno dal Barcellona, impegnato nel big match di Liga a ... europacalcio.it
Il Real Madrid ha perso miseramente contro il Celta Vigo, l'incubo del Bernabeu
Dalla Spagna: il #RealMadrid chiude le porte, #Mastantuono rimane x.com
VITTORIA REAL MADRID NEL BIG MATCH CON MALAGA! CHE RIMONTA VALENCIA Il recap della giornata di #ACB #LigaEndesa - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.