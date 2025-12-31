Il Real Madrid chiude il 2025 da leader del ranking UEFA

Il Real Madrid si conferma al vertice del ranking UEFA alla fine del 2025, secondo quanto riportato da Marca. La classifica, basata sui risultati delle ultime cinque stagioni in competizioni europee, vede il club spagnolo davanti a Bayern Monaco e Inter. Questa posizione riflette la costanza del Real Madrid nel mantenere alte prestazioni a livello continentale, consolidando il suo ruolo di leader nel panorama calcistico europeo.

2025-12-31 00:59:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Lui Il Real Madrid mantiene la leadership della classifica dei coefficienti di dell’UEFA davanti a Bayern Monaco e il Inter in una classificazione basata sui risultati in Competizioni europee negli ultimi cinque anni. Lui Real Madrid aggiunta 131.500 punti secondo la classifica UEFA pubblicata dal club bianco, leader davanti alla Bayern Monaco (124.250), Inter (121.250), Manchester City (117.750), Liverpool (115.500) e l’ultimo campione della Champions League, il PSG (109. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

