Grinta Bandinelli rappresenta l’importanza dell’unità nel gruppo, con uno sguardo rivolto a Bolzano. La fotografia della squadra, scattata prima della partita Spezia-Pescara, accompagna il messaggio “All together!”, sottolineando il valore della coesione e della collaborazione tra i giocatori per raggiungere obiettivi comuni. Un’immagine semplice, ma significativa, che riflette l’essenza del team e il suo spirito di squadra.

La foto della squadra scattata prima del match Spezia-Pescara e un messaggio allegato: "All togheter!" (‘’Tutti insieme!"). Filippo Bandinelli (nella foto) è stato applaudito da tutto lo stadio, sabato, per la sua grande dimostrazione di attaccamento alla maglia bianca: è sceso in campo nonostante un infortunio latente all’inguine. Ieri ha mandato un messaggio importante nella strada che porta alla salvezza: l’unità del gruppo. Una coesione che i giocatori scesi in campo nel match contro il Pescara hanno dimostrato di avere, grazie anche a leader trainanti come, appunto, Bandinelli, Cassata, Hristov e lo stesso Lapadula, ovvero capitani in campo e fuori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - IL PROTAGONISTA. Grinta Bandinelli. L’unità del gruppo pensando a Bolzano

Leggi anche: BOclassic di Bolzano, Battocletti per chiudere il 2025 da protagonista

Leggi anche: Tulsa king stagione 3 episodio 8 recensione sylvester stallone torna protagonista di un thriller criminale con grinta

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Capricorno: eleganza senza tempo per un Capodanno da protagonista! Il Capricorno è sinonimo di classe, raffinatezza e determinazione. Sempre impeccabile, sa che il look giusto è la chiave per entrare nel nuovo anno con grinta e stile. Dal taglio dell’ - facebook.com facebook