Il confronto con il Tau Altopascio si presenta come una sfida importante per la Robur, nonostante il risultato negativo nel passato recente. La soddisfazione del patron Vellutini riflette la crescita della squadra e la volontà di affrontare il prossimo incontro con determinazione. Una partita che, anche in un’annata difficile, rappresenta un’occasione per misurarsi con un avversario di qualità e consolidare il proprio percorso.

Se l’anno che si chiude oggi è stato sostanzialmente pessimo per la Robur in casa del prossimo avversario, il Tau Altopascio, il bilancio è invece assolutamente in attivo. A sottolinearlo anche il vice presidente del club della provincia di Lucca Marco Vellutini che evidenzia l’ottima organizzazione della società e rendimento della squadra. "Questo è stato un anno davvero importante per noi, con traguardi ambiziosi, ma anche scelte rilevanti. Si è chiuso un mini ciclo, che con grande soddisfazione ci ha portato per due anni consecutivi fino alla finale play-off di categoria. Anni importanti e risultati prestigiosi, che hanno diffuso nell’ambiente consapevolezza e ambizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il prossimo avversario. Un Tau da applausi. La soddisfazione del patron Vellutini

Leggi anche: Il prossimo avversario. Tau Altopascio in grande forma. Lombardo è l’ex

Leggi anche: Il prossimo avversario. Il Tau Altopascio è in grande forma. Carica Maraia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il prossimo avversario. Un Tau da applausi. La soddisfazione del patron Vellutini.

Il prossimo avversario. Tau Altopascio in grande forma. Lombardo è l’ex - Morale alto, classifica più che soddisfacente e un 6- lanazione.it