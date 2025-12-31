Il prossimo avversario Un Tau da applausi La soddisfazione del patron Vellutini
Il confronto con il Tau Altopascio si presenta come una sfida importante per la Robur, nonostante il risultato negativo nel passato recente. La soddisfazione del patron Vellutini riflette la crescita della squadra e la volontà di affrontare il prossimo incontro con determinazione. Una partita che, anche in un’annata difficile, rappresenta un’occasione per misurarsi con un avversario di qualità e consolidare il proprio percorso.
Se l’anno che si chiude oggi è stato sostanzialmente pessimo per la Robur in casa del prossimo avversario, il Tau Altopascio, il bilancio è invece assolutamente in attivo. A sottolinearlo anche il vice presidente del club della provincia di Lucca Marco Vellutini che evidenzia l’ottima organizzazione della società e rendimento della squadra. "Questo è stato un anno davvero importante per noi, con traguardi ambiziosi, ma anche scelte rilevanti. Si è chiuso un mini ciclo, che con grande soddisfazione ci ha portato per due anni consecutivi fino alla finale play-off di categoria. Anni importanti e risultati prestigiosi, che hanno diffuso nell’ambiente consapevolezza e ambizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Il prossimo avversario. Tau Altopascio in grande forma. Lombardo è l’ex
Leggi anche: Il prossimo avversario. Il Tau Altopascio è in grande forma. Carica Maraia
Il prossimo avversario. Un Tau da applausi. La soddisfazione del patron Vellutini.
Il prossimo avversario. Tau Altopascio in grande forma. Lombardo è l’ex - Morale alto, classifica più che soddisfacente e un 6- lanazione.it
Il prossimo avversario. Il Tau Altopascio è in grande forma. Carica Maraia - E’ una delle grandi sorprese del girone il Tau Altopascio, avversario della Robur alla ripresa del campionato il prossimo ... lanazione.it
https://www.youtube.com/watchv=cF-VXqrjfDA Il difensore Tommaso Botrini punta i fari sul prossimo avversario, l'UniPomezia. ______________________ È stata una bella chiacchierata di fine anno solare quella con il presidente del Teramo calcio 1913, FI - facebook.com facebook
Parla #DeRossi prossimo avversario della #Roma x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.