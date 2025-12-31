Il primo posto in cui è arrivato il 2026 è Kiritimati l’atollo più grande del mondo

Kiritimati, l’atollo più grande del mondo nel Pacifico, è stato il primo luogo a ricevere il nuovo anno, il 2026. La sua posizione geografica consente di anticipare di poche ore il resto del pianeta, offrendo uno sguardo anticipato sui cambiamenti e le novità che ci attendono. Un modo per iniziare il nuovo anno con una prospettiva globale e condivisa, nel rispetto delle diverse fusi orari.

Nell’isola del Pacifico, Kiritimati, è già arrivato il 2026. Si tratta del primo pezzetto di terra che ha festeggiato l’anno nuovo, quando in Italia erano solo le 11 del mattino. Si trova a sud delle Hawaii e a nord-est dell’Australia ed è il più grande atollo al mondo. Fa parte della repubblica di Kiribati, che comprende 33 atolli corallini e numerose isolette che si estendono lungo l’equatore. Tutta la Repubblica conta poco più che 134mila abitanti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Visit Kiribati (@tourismkiribati) L’isola di Kiritimati (chiamata anche isola Christmas), avendo un fuso orario corrispondente a UTC+14, è sempre il primo posto abitato su cui arriva Capodanno. 🔗 Leggi su Open.online

