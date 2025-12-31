Il presidente Mattarella cita il massacro di Kindu nel discorso di fine anno | Pisa ospita il sacrario degli aviatori

Il presidente Mattarella ha ricordato il massacro di Kindu nel suo discorso di fine anno, sottolineando l’importanza della memoria storica. A Pisa, l’aeroporto militare ospita un sacrario dedicato agli aviatori, un luogo di rispetto e riflessione per onorare chi ha servito con dedizione. Un momento di riconoscenza che collega il passato e il presente, mantenendo vivo il ricordo di figure fondamentali per la storia militare italiana.

Pisa, 31 dicembre 2025 – Un omaggio agli aviatori le cui spoglie riposano oggi nell’aeroporto militare di Pisa. Nel tradizionale discorso alla Nazione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando gli sforzi dei contingenti militari italiani in tutto il mondo ha citato il sacrificio degli aviatori italiani che avvenne nel 1961, l’11 novembre. Si tratta di quello che passò alla storia come il massacro di Kindu. Tredici militari uccisi. Furono 13 i militari italiani della 46esima Brigata Aerea di Pisa che furono trucidati da forze congolesi che, di fatto, gli scambiarono per forze del Katanga, la regione che voleva attuare una secessione dallo Stato congolese stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il presidente Mattarella cita il massacro di Kindu nel discorso di fine anno: Pisa ospita il sacrario degli aviatori Leggi anche: Il discorso di fine anno di Mattarella: “Ripugnante chi nega la pace perché si sente più forte”. E cita Leone XIV e Francesco: “Disarmare le parole” Leggi anche: Diretta – Mattarella nel discorso di fine anno: “Anno non facile, il rifiuto della pace è ripugnante” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il presidente Mattarella cita il massacro di Kindu nel discorso di fine anno: Pisa ospita il sacrario degli aviatori - Una pagina nera per le forze militari italiane: tredici italiani furono trucidati in Congo, nell’ambito del conflitto che era in atto con la regione secessionista del Katanga. lanazione.it

