Il presidente di Aeroporti di Puglia Vasile | La sfida è intercettare nuovi mercati

Nel 2025, gli aeroporti di Aeroporti di Puglia hanno registrato oltre undici milioni di passeggeri, segnando un importante risultato di traffico. Il presidente Vasile sottolinea l’obiettivo di ampliare ulteriormente le rotte e intercettare nuovi mercati, per consolidare la posizione della regione come hub di collegamenti nazionali e internazionali. Un percorso di crescita che mira a rafforzare l’offerta e la competitività del sistema aeroportuale pugliese.

AGI - Undici milioni di passeggeri sono transitati nel 2025 dagli hub di Aeroporti di Puglia, un traguardo che l'azienda intende superare. La sfida principale, come spiega Antonio Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, è farsi trovare pronti a una crescita del traffico che non è episodica, ma strutturale, richiedendo una visione di medio-lungo periodo. Per questo, Aeroporti di Puglia ha messo in campo una strategia integrata che punta a rafforzare la competitività dei propri scali sotto il profilo infrastrutturale, operativo e ambientale, mantenendo sempre alti gli standard di sicurezza e qualità dei servizi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il presidente di Aeroporti di Puglia Vasile: "La sfida è intercettare nuovi mercati" Leggi anche: Il presidente di Aeroporti di Puglia Vasile: “Il 2025 è stato straordinario, ora puntiamo ... Leggi anche: Aeroporti di Puglia festeggia tre nuovi voli WizzAir verso l'est Europa, ma partiranno da Bari La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. AdP. Vettore aereo Aeroitalia autorizzato ad operare su Linate; Regalo di Natale per il Gino Lisa: Aeroitalia potrà operare su Milano Linate; Aeroitalia autorizzata a operare su Milano Linate: dal 12 gennaio tornano i voli da Foggia; Torna il volo Foggia - Milano Linate. Aeroporti di Puglia: autorizzazioni ad Aeroitalia per Milano Linate - Aeroporti di Puglia comunica il rilascio delle autorizzazioni ad Aeroitalia per operare sullo scalo di Milano Linate. pugliapress.org

Intesa fra Comune Bari e Aeroporti Puglia, più voli in inverno - Destagionalizzare l'offerta turistica mediante la connettività aerea e rafforzare l'attrattività della città e la sua promozione come meta turistico- ansa.it

Brindisi vola su Amsterdam: nuovo collegamento per l'estate con la compagnia TUI - L'entusiasmo per la nuova rotta è palpabile tra i vertici di Aeroporti di Puglia (AdP). quotidianodipuglia.it

Aeroitalia dal 12 gennaio volerà da Foggia su Milano Linate Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia “Risultato straordinario che premia un lavoro di squadra” Aeroporti di Puglia comunica che ad Aeroitalia sono state rilasciate le autorizzazioni - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.