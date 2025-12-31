Il presepe prende vita con luci e meccanismi

In occasione della Vigilia, l’Amministrazione Comunale di Goro, rappresentata dall’Assessore Giacomo Pandini, ha reso omaggio alla famiglia Telloli-Chiarelli, custode di un presepe che unisce tradizione e memoria. Questa installazione, arricchita da luci e meccanismi, va oltre la tecnica, riflettendo una storia personale e collettiva. Un’opera che celebra il senso di comunità e radici profonde, mantenendo viva l’atmosfera della tradizione natalizia.

Ci sono opere che non nascono solo dalla tecnica, ma da una biografia interiore. Nella giornata della Vigilia, l'Amministrazione Comunale, rappresentata dall'Assessore Giacomo Pandini, ha voluto portare il proprio riconoscimento ufficiale presso l'abitazione della famiglia Telloli-Chiarelli, custode di un' installazione che intreccia memoria personale e storia collettiva di Goro. L'opera attuale è l'evoluzione matura di un sentimento nato quando l'autrice, Angela Chiarelli, aveva appena sette anni. Come raccontato durante la visita istituzionale, la scintilla scoccò grazie al dono di una zia: un piccolo presepe con casette le cui finestre erano coperte di carta velina.

